Drahokam slovenskej politickej scény

V povolebnom čase reflexie mám potrebu Vám napísať, aká som veľmi rada, že konečne na Slovensku vznikol nový subjekt, úplne iný, akými boli tie doposiaľ.

Nikdy nemal politické ambície, ale okolnosti ho k tomu donútili. S málom peňazí, ale s obrovskou vášňou v hrudi a s odvahou sa rozhodli ľudia strany „Máme toho dosť!“ bojovať za vysnívaný sen o spravodlivosti.

Niektorí by možno radi vytkli, že s výsledkom 0.38% to jednoznačne prehrali. Tí niektorí to vraveli aj pred voľbami, aj po voľbách. Pre mňa však členovia a voliči strany zostali hrdinami týchto volieb. Som nesmierne pyšná, že napriek úskaliam, ktorým doposiaľ čelili, nedali sa zlákať na ľahšiu cestu ponúkanú lobistickými skupinami sľubujúcimi finančnú podporu alebo na jednoduchšiu cestu ústupkov. Mnohí by vyčítali i radili členom a voličom tejto strany, aby konali pragmatickejšie, aby to „malo zmysel“, a aby hlas pre takúto miniatúrnu stranu zbytočne neprepol. Aj ja som obdržala pred voľbami takéto odporučenie. Nuž, ďakujem za všetky dobre mienené rady. Rozhodla som sa inak a viem, že správne. Pretože keď človek niekomu a v niečo silno verí, urobí pre to všetko... a nie pre niečo, ale napriek tomu, že...

Pre mnohých bolo nesmierne dôležité vymeniť doterajšiu dlhoročnú vládu, a to aj na úkor toho, že museli voliť kompromis. Ja však verím, že v budúcnosti sa tento jav nebude musieť opakovať, a ľudia si budú môcť dovoliť vybrať slobodnejšie, tú stranu, o ktorej si úprimne myslia, že najlepšie háji ich záujmy, nie stranu, s ktorou je to vo voľbách výhodnejšie, priechodnejšie.

Ja som rada a som vďačná, že som mohla voliť a aj som volila stranu, ktorá je jedinečná tým, že je nepoškvrnená a obstojí práve vďaka svojim princípom, čestnosťou a integritou. Práve pre tieto cnosti, vážení členovia strany Máme toho dosť!, ste pre mňa drahokamom na slovenskej politickej scéne. Ste pokladom, ktorý je síce malý, ale vzácny. A ľudia, ktorí vám veria, to vidia. Už majú dosť klamstiev a mačacieho zlata. Ja verím, že vždy odoláte pokušeniam, ktoré by z Vás urobili iba taký obyčajný kameň, ktorých sú na zemi milióny.

Je pravda, že percent, ktoré ste vo voľbách získali, nie je veľa. Čo ale dôležité je, že peniaze na volebnú kampaň boli zarobené poctivou prácou. Mnohé rodiny dávali do volieb z posledných peňazí, zo skromných príjmov. Keďže išlo o novovznikajúcu stranu, výsledok bol veľmi neistý. Vy ste však do toho šli z vlastného presvedčenia, dobre si uvedomujúc riziko finančnej straty. Chcem Vás ubezpečiť mojim vyznaním, a hovorím týmto blogom za mnohých ľudí, ktorí to tak cítia tiež, že sme dôkazom toho, že Vaša snaha nebola zbytočná. A že výsledok, ktorý Vám na základe volieb prisudzujeme, je ďaleko viac ako len výsledné číslo pred značkou percenta. Verím, že ste nebojovali len preto. Rozdúchali ste v našich srdciach nádej a vášeň úprimne, čestne a odhodlanie meniť naše Slovensko na krajšie a šťastnejšie.

Verím, že ľudia a naše Slovensko stojí za to, aby ste pokračovali ďalej. Prosím, bojujte za nás i naďalej! My bojujeme s Vami. Najčestnejší boj je predsa nie pre niečo, ale napriek tomu. Sila je v nás všetkých. Ďakujeme Vám!

A ostatní čitatelia, neviete, o akej sile týchto ľudí je reč? Stačí si vypočuť hymnu „Máme toho dosť!“ Budete ju cítiť tiež. A verte, že vždy, keď budete na vážkach rozhodnutí, vráti Vás na správne miesto vo Vašom srdci. Prajem Vám krásne dni a spolu so zvolaním „Máme toho dosť !“ pripájam ešte „Buďme k sebe úprimní, pomáhajme si navzájom a konajme čestne a s láskou!“